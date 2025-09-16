Ovog vikenda deveti Međunarodni festival balona KRUŠEVAC KROZ OBLAKE

Turistička organizacija Grada Kruševca pod pokroviteljstvom našeg grada, organizuje u vikendu pred nama na Bagdali, 20. i 21. septembra, deveti Međunarodni festival balona KRUŠEVAC KROZ OBLAKE.

Prvog dana festivala od 11 časova, tri balonarske ekipe iz Srbije, Slovenije i Bugarske biće na raspolaganju sugrađanima za simboličnu vožnju a u programu za sve generacije učestvovaće i didžejevi.

U subotu uveče koncert će održati estradni umetnik Nikola Rokvić a u nedelju estradna umetnica Milica Pavlović.