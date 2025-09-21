Danas je Mala Gospojina – dan molitvenog sećanja na Rođenja Presvete Bogorodice

Foto: SPC

Danas se praznuje Mala Gospojina – dan molitvenog sećanja na Rođenja Presvete Bogorodice. Ovo je hramovna slava Crkve Lazarice kao i brojnih srpskih domaćina. U Kruševcu se održava poslednji ovogodišnji vašar.

Bogorodica je rođena u Nazaretu, od ostarelih i pravednih roditelja Joakima i Ane. Po ocu, bila je od carskog roda Davidovog, po majci od roda prvosvešteničkog. Ana je kao starica rodila kćer Mariju, po blagoslovu Božjem. Upravo je Bog i odredio Mariju da bude majka Isusa Hrista, i zato se slavi kao Presveta Bogorodica. Doživeće najveće radosti i najveće boli, sve dok i sama, posle isteka zemaljskih dana, nije otišla u večnu svetlost i slavu.

Ona je i danas zastupnica ljudi pred Tvorcem, kojoj se upućuju najtoplije molitve. Pred njenim čudotvornim ikonama dešavaju se isceljenja, a ljudi u nevolji dobijaju pomoć.

Jesenje svadbe u Srbiji, od davnina, počinjale su od Male Gospojine.

Zemljoradnicima je današnji praznik označavao početak jesenjeg oranja i setvu ozimih useva. Priređivane su i razne stočarske svečanosti.

Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu.

U mnogim naseljima održavaju se sabori, zavetine, preslave, molitve i litije.