КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: КРУШЕВАЧКИ СВЕТИ АРХАГЕЛИ – ТРИПТИХ ЦРКАВА НА БАГДАЛИ

Изградња Храмова на Багдали почела је пре више од десет година. Најпре је саграђена Ротонда, мала по физичкој величини, али велика као и сваки Храм, јер се у Храму догађа једна велика
Тајна. Тајна сусрета човека са Богом, Тајна Свете Божанствене Литургије, која се у Храму служи, због које се сваки Храм и гради.
Тај први Храм је саграђен 2014. године и посвећен је Светим Великомученицима Георгију и Димитрију, заједно. Овај Храм је реплика порушене Капеле на Ловћену – Његошеве Капеле. Готово је у идентичним мерама, потпуно одговара аутентичном изгледу Његошеве Капеле, и она ја заправо почетак овог триптиха који још увек градимо.
Овде сте увек добродошли, као и многи млади који долазе на Богослужења, породице са децом и пријатељима, гости и бројне делегације које посећују наш Царски Град Крушевац, стару српску Престоницу са савременим погледом у будућност. Овим речима дочекао је екипу „Светосавске баште“ Телевизије Крушевац јеромонах Сергије Радивојевић, који брине о триптиху цркава на Багдали, јединственом комплексу који је у изградњи и у којој сви Крушевљани, и многи дародавци и пријатељи Града – учествују.
Сегмент емисије „Светосавска башта“ посвећен је изградњи Храмова на Багдали, поводом јубилеја – 10 година освештавања Цркве Светог Јована Крститеља и Претече Господњег. Текст је део Пројекта на Порталу РТК.РС, који реализујемо уз подршку Града Крушевца.
Храм Светог Јована Крститеља освештан је 2015. gодине, пре тачно десет година. Имамо мали јубилеј, прву деценију постојања и обележићемо га на Дан Зачећа Светога Јована, 6. октобра. Подсетимо, том приликом, Храм је освештао Његова Светост Блаженопочивши Патријарх српски Господин Иринеј, заједно са Епископом крушевачким Господином Давидом. То је био величанствени догађај.
Ево, десет година Храм дише, Храм живи. Од момента када је освештан у њему је почела да се служи Света Божанствена Литургија. Она се служи, ево, до данас – сваке недеље и сваког празника. Када би израчунали колико је то Литургија, колико се људи у Храму причестило, колико је људи у Храм ушло, колико је молитава са овог места узнесено пред Престолом Божијим, то би заиста биле велике бројке.
Наравно, ми се не бавимо таквим статистикама, али то показује од каквог је значаја ово место, ова Светиња. Не само на овом Брду, Багдали – стожеру Града Крушевца, већ и од каквог је значаја, као и сваки Храм – за читав Град, за његову околину. А и, богословски речено – и за читав свет, за читаву историју.
Како каже Свети Ава Јустин Поповић – ако се једна душа људска, вреднија од свих светова, од целокупног космоса, јер је Бог због човека и због сваког од нас појединачно – постао човек, и због сваког од нас појединачно – доживео и Своје Страдање на Крсту, Пролио Своју Божанску Крв и Даровао нам опроштај наших сагрешења и живот вечни и бесконачни Својим Васкрсењем и Својим Вазнесењем на Небо, ако се једна душа људска укључи у ту Тајну Љубави Божије, ако једна душа поверује и буде спасена, онда смо заиста успели. А надамо се да ће бити много таквих људи, који иду тим путем спасења.Зато, Храм у коме се налазимо – врши своју мисију.
И трећи Храм, ка коме све тежи, који ће бити Круна целокупног овде на овоме месту нашег свештеног стваралачког чина, и у архитектонском смислу, и у уметничком, и у духовном смислу – јесте величанствени, велелепни Храм, који је још увек у изградњи, посвећен Светим Архангелима Михаилу и Гаврилу и свим Небеским Бестелесним силама. Он је реплика порушеног Храма код Призрена, задужбине Цара Душана.
Аутентичан изглед не може се сасвим утврдити, али – ослањамо се на реконструкцију професора Слободана Ненадовића и на његову студију, коју је написао још средином прошлог века. У њој аналитично, научно објашњава зашто претпоставља да су Архангели изгледали баш овако како их ми сада градимо. Тако да је то један процес, Храм се гради Срцем, Храм се гради Душом, Храм се гради Молитвом. Молитва је наша Љубав према Богу, то везивно ткиво, везивно средство којим се тка и уобличава архитектонска уметничка лепота Храма.
Али, поред те унутрашње његове лепоте, и поред те Тајне извирања Храма из нашега Срца, из наше Љубави према Богу и Његовим Светима, и према својој историји, својој прошлости, према свом Црквеном и свештеном предању у коме живимо, које нас чини оним што јесмо, наравно да постоји и она практична страна изградње Храма. То су бетон, опека, сати и сати проведени од стране неимара, тих мајстора, у јавности непознатих људи, који нису непознати пред Богом, и њихов труд, њихова жртва.
Наравно, ту су грађевинске фирме које су стале свим својим потенцијалима иза овог Пројекта. Ту је свесрдна подршка градских власти, и наравно молитва свих нас, и подршка свих нас укупно, и верника Крушевца и грађана Епархије и шире. Све је то дало допринос да смо стигли до ове тачке градње.
Након пет година изградње Крушевачких Светих Архангела на Багдали, дошли смо до једног нивоа где се већ може сагледати она крајња лепота, и крајњи изглед тог Храма. Предстоји нам унутрашња обрада зидова, малтерација, и када се Храм изнутра омалтерише, онда ћемо већ моћи полако и
да почнемо да служимо. Са Благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида,почећемо и са Богослужењима, а у исто време ћемо спољашњост Храма полако уобличавати.
Постоји Пројекат камене пластике и облагања целокупног Храма нашим беловодским и нашим брајковачким пешчаром, и све те декорације, камени украси, камена пластика, која ће се налазити на порталима, на прозорима, у виду бифора, трифора, све ће то Храм учинити заиста најлепшим саграђеним у новијој историји.
Најважније је што се у овом чудесном комплексу на Багдали млади окупљају, друже. Шетају са пријатељима и гостима и Парком „Србија“, са дванаест макета највећих српских светиња.
Веома је важно што се заједно уче неговању Светосавске културе и баштине и настоје да стварају и живе у складу са најузвишенијим вредностима Светих предака Немањића и Лазаревића. Није то увек ни лако, ни једноставно, али тежња постоји. Инспирација такође, на овом предивном Брду, Гори
изнад Престоног Града Светога Цара Лазара, са Божанским Погледом на панораму Крушевца који се на сваком пољу изграђује.
То и јесте смисао изградње свих храмова у нашој Епархији, у нашем Крушевцу – као центру Епархије са троном Митрополита. Сви наши храмови су пуни, недељом и празницима цркве и порте су испуњени децом. Млади људи долазе у цркве на Богослужења и нема човека који прође поред Храма а да се не прекрсти, што значи да сетио Бога.
То је некада било незамисливо, а данас је сасвим другачија, много Богатија и лепша духовна разгледница Крушевца. Велика је част и одговорност учествовати у заједничкој изградњи новог грандиозног Саборног Храма Светих Архангела, уоквиру триптиха храмова на Багдали.