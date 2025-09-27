ZAVIČAJNIK: Crkva Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini, svoju hramovnu slavu proslaviće 14. oktobra, ali i 18 godina od osvećenja ovog hrama.

Pripreme su u toku a sastavni deo bile su i Pokrovske svečanosti sa duhovnim, kulturnim ali i humanitarnim sadržajem kada je održana i tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Starešina ovog hrama protojerej Jovan Vuković kaže da imaju i svoju izdavačku delatnost, objavljuju časopis i knjige a zahvaljujući Pokrovskoj crkvi ovaj deo grada dobija sve više na afirmaciji u svim oblastima života.

O istorijatu crkve Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini bilo je reči i u rubbrici ZAVIČAJNIK u Jutarnjem programu TV Kruševac.