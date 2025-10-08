U Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica Doma zdravlja Kruševac nakon duže pauze ponovo radi škola roditeljstva i psihofizička priprema trudnica i porodilja.

Za početak škola i radionice odvijaće se svake srede od 10 sati, uz asistenciju stručnjaka iz nekoliko medicinskih oblasti najavaila je direktorka Doma zdravlja doktorka Marija Baltić.

Psihofizička priprema trudnica je značajna jer obučena trudnica lakše iznese trudnoću do kraja, sama olakšava porođaj, lakše se nosi sa kontrakcijama i trudovima, a vežbanjem se olakšava oporavak u postnatalnom periodu. Pored vežbi, trudnice međusobno razmenjuju svoja iskustva i ono što osećaju, emotivno i telesno.

– Mi podstičemo trudnice da misle pozitivno o sebi i svojoj trudnoći, da se povezuju sa svojim bebama, učimo ih da sve što rade, jedu, misle i osećaju direktno utiče na razvoj njihove bebe. Razgovaramo o dojenju, emotivnoj i fizičkoj dobrobiti dojenja, ali i o problemima koji se mogu javiti u samom početku. Važno je znati puno praktičnih stvari da bi se izbegli potencijalni problemi, a ukoliko se on ipak jave da bi se brže rešili, poručila je direktorka Baltić i pozvala trudnice i buduće majke da prisustvuju radinicama u školi roditeljstva.