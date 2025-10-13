Ministar odbrane Bratislav Gašić održao je u Kruševcu sastanak sa predstavnicima desetak boračkih udruženja

Ministar odbrane Bratislav Gašić održao je u zgradi Gradske uprave Kruševac sastanak sa predstavnicima desetak boračkih udruženja.

Na sastanku, kome je prisustvovao i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, razgovarano je o planu uručivanja Boračkih spomenica borcima i porodicama palih boraca.

Na teritoriji Kruševca preko 2.500 boraca ostvaruje pravo na ovo posebno nacionalno priznanje koje se dodeljuje licima koja su stekla status borca po Zakonu o pravima borca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.