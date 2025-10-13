55 godina Radio Kruševca

Radio Kruševac 55. rođendan obeležava radno i svečano – pravom informacijom i dobrom muzikom.

Iako su radiju, usled razvoja tehnologije, predviđali nestajanje, pogotovo pojavom televizije kao elektronskog medija, radio ne da nije nestao, već je doživeo velike transformacije i nastavio svoj život u – sada već veoma prebogatom – medijskom okruženju.

A njegova priča traje neprekidno već 55 godine, koliko je prošlo od 1970. godine, kada je prvi put u etar otišlo „Ovde Radio Kruševac“. Kuriozitet vezan za Radio Kruševac odnosi se na njegove početke – daleke 1949. bio je prva radio stanica u Srbiji, posle Radio Beograda, ali je posle dve i po godine prestao sa radom. Datumom zvaničnog rođenja smatra se 14. oktobar, 21 godinu kasnije, i po tome je jedna od najdugovečnijih radio stanica u Srbiji.

Kroz dugu i bogatu istoriju, pamtimo da je početkom sedamdesetih godina prošlog veka u sastavu Radio Kruševca radila produkcija gramofonskih ploča, čije je jedno od izdanja bila prva singl ploća grupe Jutro (kasnijeg Bijelog dugmeta), sa naslovnom numerom „Kad bi bio bijelo dugme“). Ponosni smo i na prvi radio prenos, koji je Radio Kruševac realizovao 1. novembra 1970. iz Skoplja, sa fudbalske utakmice između Varadara i Napretka, a nismo zaboravili ni popularnu RK DVOJKU, pokrenutu 1992. godine…

Sa IV sprata Doma sindikata i danas svakodnevno u etar odlazi program sačinjen pre svega od obilja aktuelnih informacija, dosta muzike, projektnih emisija. Radio Kruševac – kao medij sa bogatom tradicijom i značajnom zonom radiodifuzne pokrivenosti – i dalje insistira a na stvaranju kvalitetnog programa, oslobođenog usko komercijalnih interesa, koji treba da zadovolji potrebe svih građana u oblasti informisanja i zabave.

Radio Kruševac je jedini regionalni radio na području Rasinskog okruga i kao takav je prepoznat od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Grada Kruševca, koji poslednjih godina sufinansiraju njegove medijske projekte. Program za potencijalne slušaoce i centralnoj i jugozapadnoj Srbiji emituje se preko predajničkog sisitema sa Goča, na frekvenciji 93.2 MHz.

Najstariji elektronski medij u kući u eri interneta se snalazi upravo na internetu – globalna pokrivenost obezbeđena je preko internet striminga, što ga čini dostupnim na praktično svakom mestu planete. Pored toga, dugogodišnja tradicija, navika da se dan započne uz omiljeni talas, ali i činjenica da je uticao na odrastanje mnogih generacija, Radio Kruševac svrstava u red respektabilnih stanica.