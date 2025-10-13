13/10/2025 - 16:36
Brojni programi povodom obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svetskom ratu

Autor: RTK

Povodom obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svetskom ratu -14. oktobar, pripremljeni su brojni programi.

U 18 časova u Narodnom muzeju Kruševac biće otvorena izložba Vojnog muzeja Beograd DOSTOJNI,  u 19 sati u Mozaik sali je veče srpskih pesama i operskih arija učestvuju Milena Damnjanović vokal i Milivoje Veljić klavir.

Od 20 sati večeras u Kruševačkom pozorištu je poklon koncert sugrađanima ansambla narodnih igara i pesama Kulturno-umetničkog društva 14 OKTOBAR koje naredne godine obeležava 100 godina postojanja i rada. Ulaz je besplatan.