64. Međunarodna bisciklistička trka kroz Srbiju završena u centru Kruševca, pobednik Italijan Lorenco Kataldo

64. Međunarodna bisciklistička trka kroz Srbiju završena je u centru Kruševca. Italijan Lorenco Kataldo pobednik je 64. Međunarodne biciklističke “Trke kroz Srbiju”.

Kataldo je osvojio drugo mesto na poslednjoj etapi, koja je danas u dužini od 116 kilometara vožena od Jagodine do Kruševca. Italijanskom biciklisti je drugo mesto bilo dovoljno da pobedi na “Trci kroz Srbiju” u generalnom plasmanu vozača.

Pobednik današnje etape bio je vozač mađarske ekipe Junajted Šiping Srbin Mihajlo Stolić, koji je ostvario vreme od dva sata, 28 minuta i 31 sekunda.

Kataldo je osvojio prvo mesto u generalnom plasmanu “Trke kroz Srbiju” u vremenu osam časova, 48 minuta i 39 sekundi. Stoliću je zauzeo drugu poziciju u generalnom plasmanu sa sekundom zaostatka za Kataldom.