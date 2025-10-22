Na gradskoj Skupštini o rebalansu budžeta i izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinksog zemljišta

Današnja, 15. sednica Skupštine grada Kruševca, imati samo dve tačke dnevnog reda – Predlog Odluke o rebalansu budžeta i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2025.

Rebalansom budžeta grada Kruševca predviđeno je da gradska kasa u 2025. godini bude uvećana za nešto više od 511 miliona dinara, što će omogućiti veća ulaganja u socijalna davanja, infrastrukturu, sport, zdravstvo i prosvetu. Odbornici raspravljaju i o Predlogu odluke o izmeni i dopuni Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2025 godinu, što je druga tačka dnevnog reda.

U uvodnom izlaganju o rebalansu budžeta, gradonačelnik Kruševca je istakao da odlukom o budžetu Grada za ovu godinu, ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci iznose 7 225 094 367 dinara, dok je odlukom o rebalansu budžeta, planiran iznos od 7 736 947 439 dinara.

– Ukupan rast tekućih prihoda budžeta, po republičkom uputstvu da ne sme da bude veći od projektovanog nominalnog rasta BDP-a, odnosno za 7,5 odsto, je apsolutno ispoštovan odlukom o budžetu Grada. Važna stvar da je na osnovu izuzetnih ostvarnih prihoda od prodaje zemljišta, što je sprovedeno u saglasnosti sa Ministarstvom finansija, prihodi su povećani za dodatnih 7 odsto, odnosno u iznosu od 511 850 072 dinara. U odnosu na 2024. godinu, prihodi su uvećani za 17 odsto, odnosno za 1 158 972 758 dinara.

Gradonačelnik je dodao da sredstva iz budžeta Grada iznose 6 863 219 708 dinara, preneta sredstva iz ranijih godina u iznosu od 707 170 187 dinara i sredstva indirektnih koristi 166 557 544 dinara. Ukupni prihodi i primanja Grada u 2025. godini, rebala nsom su se povećani u odnosu na odluku o budžetu Grada za 511 853 072 dinara, odnosno za 7 odsto, istakao je gradonačelnik. Reako je da su se stekle realne potrebe da se izvrši raspodela sredstava ovim rebalansom, te je pozvao odbornike da ga usvoje.

– Moj predlog je da odbornici i odbornice usvoje danas ovaj rebalans budžeta, jer ne samo da je rekordan iznos rebalansa, već ćemo ovim rebalansom radićemo dodatno sve one stvari koje su u interesu u građanu Kruševca.

Gradonačelnik je istakao i da je hotel Evropa privatni objekat koji je restitucijom vraćen naslednicima koji su na to imali pravo, te Gradska uprava nema nikakvu nadležnost nad tim objektom.

– Budžet Grada je vrlo transparentan, nalazi se na portalu Grada Kruševca, vrlo lako razumljiv, čak postoji i vodič za građane kako bi mogli lako da razumeju. Ništa od zemljišta i imovine Grada se ne proda, sve dok ne dođe na sednicu Skupštine da se izglasa. Svu imovinu koju Grad prodaje, daje se predlog Skupštini gde odbornici usvajaju ili ne. Takođe, ono što je dobro za Grad jeste da sva zemlja, sva imovina se prodaje javnim nadmetanjem na licitaciji. Tako je Grad ove godine prihodovao više, odnosno ostvarili smo bolju cenu prodaje zemljišta nego što su bile naše pretpostavke i planovi – naveo je Ivan Manojlović.