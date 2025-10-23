U Gradskoj upravi Kruševac prijem za učesnike dvanaestog Međunarodnog dečijeg festivala

U Mozaik sali Gradske uprave Kruševac, priređen je prijem za pedesetak učesnika dvanaestog Međunarodnog festivala dečje pesme i ige, koje je pozdravio gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Osnovne škole ,,Vuk Karadžić” i ,,Branko Radičević,, su domaćini festivala čiji je cilj razmena iskustava, upoznavanje i druženje dece i obilazak kulturno-istorijskih spomenka našeg grada. Deca iz Turske, Rumunije i Makedonije imala su organizovane programe u školama, radionice i obilazak Kruševca.

OŠ ,,Branko Radičević” iz našeg grada je već osam godina pobratimska škola za makedonskom školom u Ohridu i uzvratnu posetu imaće početkom decembra.

Međunarodni festival dečje pesme i igre počeo je 21. i završava se 25. oktobra.