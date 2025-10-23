U Gerontološkom centru Istorijski arhiv Kruševac priredio izložbu STARI ZANATI KRUŠEVAČKOG KRAJA

Istorijski arhiv Kruševac priredio je u Gerontološkom centru Kruševac otvaranje izložbe STARI ZANATI KRUŠEVAČKOG KRAJA ali i opština Trstenik i Aleksandrovac.

– Ovom postavkom želimo da evociramo uspomene najstarijih sugrađana i prisete se starih zanata koji su egyistirali u perioda od 1833. godine do polovine dvadesetog veka a među njima su opančarski, kujundzijski, bojadzijski i drugi zanati – istakla je Bojana Jovac arhivski savetnik Istorijskog arhiva Kruševac.

– Na smeštaju imamo korsinike ne samo iz Kruševca već i iz pomenutih grradova tako da je ova izložba lepa prilika da se podsete starih zanata tokom druženja a mi se svakodnevno trudimo da im ponudimo razne zanimljive sadržaje, organizujemo izlete sledeće je obilazaka manastira Sveti Roman- rekla je Jelena Mijailović direktorka kruševačkog Gerontološkog centra.

Izložba STARI ZANATI biće otvorena narednih meseca dana.