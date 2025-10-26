Poraz rukometašica Napretka

U 7. kolu Super lige Srbije, rukometašice Napretka izgubile su od Bekamenta BB u Aranđelovcu sa 32:25 (20:14)

Domaće rukometašice su sredinom prvog poluvremena stekle solidnu prednost i na odmor su otišle sa rezultatom 20:14, da bi na kraju slavile sa sedam golova razlike.

U drugom poluvremenu ekipa Napretka pokušava da uhvati priključak, međutim te nalete ekipa Bekamenta uspešno odbija i na kraju slavi zasluženu pobedu rezultatom 32:25.

Rukometašice Napretka imaju 9 bodova i na deobi su trećeg i četvrtog mesta sa Borom. U sledećem kolu, u subotu, dočekuju Jagodinu.