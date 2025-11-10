Sutra je Dan primirja u Prvom svetkom ratu

Dan primirja u Prvom svetskom ratu državni je praznik i neradni dan u Republici Srbiji, koji se obeležava 11. novembra.

Ovaj datum podseća na dan kada su 1918. godine u železničkom vagonu u francuskom gradu Kompjenu, sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Veliki rat. Primirje je bilo na snazi sve do zakjlučivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine.Velika je bila uloga Srbija u ovom ratu ali je izgubila preko milion i dvesta hiljada ljudi, što je 28 odsto od celokupnog stanovništva koje je tada imala.

Simbol Dana primirja je Natalijina ramonda-zovu ga i cvet Feniks jer simbolizuje vaskrsnuće srpske države iz pepela Posle Prvog svetskog rata.