“Света Тајна Крштења и Света Тајна Миропомазања”: Духовно вече у оквиру Божићног циклуса предавања

Са Благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина др Давида, Братство Храма Светог Ђорђа у Крушевцу организује Духовно вече, у оквиру Божићног циклуса предавања, у Парохијском дому, о теми ” Света Тајна Крштења и Света Тајна Миропомазања”.
Предавач је протојереј ставрофор Драги Вешковац. Духовно вече почиње у 18 часова, а претходно ће се од 17, служити Вечерња служба са Акатистом Светом Ђорђу у Саборном Храму Светог Ђорђа у Крушевцу.
Предавања у сусрет Божићу, организоваће се сваког уторка, после Вечерње службе и Акатиста, закључно са 30. децембром, када ће у самом Храму Предавање о Светој Литургији, одржати Његово Високопреосвештенство Архиепископ и Митрополит крушевачки Господин др Давид.