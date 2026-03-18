OSTAVKA PREDSEDNIKA NENEZIĆA JEDNOGLASNO ODBIJENA

Posle poraza od niškog Radničkog kompletno rukovodstvo Kluba, na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem je podneo ostavke. Zbog toga je sazvana Skupština. Na današnjoj sednici, koja je počela intoniranjem himne, prisustvovali su i Bratislav Gašić, ministar odbrane, Vladan Gašić, predsednik FS RO i član IO FSS, Ivan Manojlović, gradonačelnik Kruševca, Snežana Radojković, zamenica gradonačelnika i Nevena Plavšić, pomoćnik gradonačelnika za sport. Podnet je prvo finansijski izveštaj za prođlu godinu, potom i izveštaj o radu u proteklih šest godina, za vreme aktuelnog rukovodstva. U tom periodu Napredak se konsolidovao na svim nivoima, finansijski, pre svega, a mnogo je uloženo i u infrastrukturu, razvoj omladinske škole, kao i školovanje sopstvenog igračkog kadra. Sve dobro, međutim, palo je u senku rezultata prvog tima, jer posle deset uzastopnih superligaških sezona, sledi seoba u Prvu ligu.

Podnoseći izveštaj o radu u prethodnom periodu predsednik Miloš Nenezić je, između ostalog, apostrofirao:

-Radili smo najbolje što smo znali, ali smo i grešili, često pojedincima davali prevelika ovlašćenja. Od angažovanja pojedinih trenera, preko igrača, do nediscipline u ekipi, koja je za posledicu imala loše rezultate, a to je delom i moja greška. Planirali smo da veliki jubilej, 80 godina postojanja Kluba proslavimo kao superligaši, međutim, izvesno je da ćemo u Prvu ligu, ali za skoro 80 godina postojanja Napredak je proveo u najvišem rangu samo 28 sezona, od toga poslednjih 10 uzastopno. Sve ostalo vreme igrao je, u početku u podsavezu, većim delom u istoriji bio drugoligaš.

U diskusiji koja je usledila delegati su bili jedinstveni u stavu da Napredak nema bolje rešenje za predsednika od Miloša Nenezića, kome je u ime prisutnih član Skupštine Siniša Jovanović dao punu podršku. Okupljenima se obratio i Bratislav Gašić, aktuelni ministar odbrane i nekadašnji gradonačelnik Kruševca, koji je svojevremeno i sam bio deo Napretkovog rukovodstva:

-Ispadamo iz Super lige, pa šta!? Kao što smo se sve vreme časno i pošteno borili, časno ćemo i ispasti i potruditi se da se ekspresno vratimo. Voleo bih da u Srbiji u svakom gradu imamo po deset ljudi kao što su Napretkov predsednik Miloš Nenezić, ili gradonačelnik Ivan Manojlović. Nažalost, nema ih, zato ove ljude, koje imamo moramo da čuvamo. I predlažem da Miloš Nenezić, sa svojim timom saradnika ostane na čelu Napretka.

Glasanje delegata bilo je jednoglasno i očekivano: ostavka Miloša Nenezića i ostalih članova klupskog rukovodstva je jednoglasno odbijena.

NAPREDAK IZNAD SVIH

Zaključak šestogodišnjeg izveštaja o radu preneo je mlađani Napretkov fudbaler Aleksa Babić:

-Veliki klubovi se ne mere trenutnim plasmanom, već snagom da ustanu, A, Napredak je kroz istoriju uvek umeo da ustane jači. Ovo nije kraj jednog ciklusa. Ovo je temelj za sledeći. Ovo nije korak nazad. Ovo je zalet. Jer, klub koji ima stabilne finansije, modernu infrastrukturu, sopstvenu decu u prvom timu i podršku svog grada – ima budućnost. I zato poruka ostaje ista, jača nego ikad: Napredak nije samo ime. Napredak je obaveza. Napredak je ponos. Napredak je iznad svih nas!

NOVI DRES ZA MINISTRA

Napredak će u decembru obeležiti 80 godina postojanja. U čast jubileja urađene su nove garniture dresova, koju će prvi tim nositi u narednoj sezoni.

Prvi primerak iz nove kolekcije sa brojem 80 dobio je ministar Bratislav Gašić, kao veliki prijatelj Kluba, koji je i danas pokazao da je uvek uz svoj Napredak.