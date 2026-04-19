Napredak poražen od TSC-a (4:1)

Već u drugom minutu je domaćin stigao do gola. Todoroski je sa desne strane krenuo u solo akciju, ušao je u sredini, a onda je snažno šutirao sa ivice kaznenog prostora odakle je i pogodio mrežu Balevića za vođstvo.

U 15. minutu je bilo 2:0. Bosić je odigrao dupli pas sa Sašom Jovanovićem po levoj strani, a onda je bivši igrač Radničkog iz Niša poslao povratnu za Petrovića, kojem nije bilo teško da zatrese praktično praznu mrežu.

Napredak je uspeo da stigne do gola. Sa leve strane je stigla lopta do Bojata na desnoj, usledila je povratna na 11 metara odakle je Miloš Vulić zatresao mrežu domaćina – 2:1.

Treći pogodak domaćih je delo Dragoljuba Savića koji je posle samo nekoliko minuta nakon što je ušao sa klupe iskoristio sjajan centaršut sa leve strane Saše Jovanovića za 3:1. Tačku na rezultat stavio je Radivoj Bosić u 86. minutu. Sjajno je prošao sa leve strane, ušao je u sredinu kaznenog prostora, a onda je pogodio za konačnih 4:1 u Bačkoj Topoli.

Drugo kolo plej–auta na programu je u četvrtak (18 časova), kada Napredak dočekuje IMT.