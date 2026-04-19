Prijem za delegaciju Šahovskog saveza Srbije

U prijatnoj i konstruktivnoj atmosferi, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, zajedno sa pomoćnicom za sport i omladinu Nevenom Plavšić, upriličio je prijem za delegaciju šahista, potvrdivši još jednom da Grad Kruševac sistematski neguje i podržava razvoj sporta i intelektualnih disciplina. Delegaciju su činili predstavnici Šahovskog saveza Srbije, predvođeni predsednikom Andrijom Jorgić , PR Šahovskog saveza Srbije Elena Stojanović. Sastanku su prisustvovali i dr Goran Lapčević i Milun Zajić kao predstavnici lokalnih šahovskih organizacija.

Tom prilikom istaknuti su zapaženi rezultati koje ostvaruju kruševački šahisti, ali i kontinuirani napori da se šah dodatno približi mladima i široj javnosti. Gradonačelnik Manojlović naglasio je da će Grad nastaviti da bude pouzdan partner u razvoju šaha, prepoznajući njegov značaj ne samo kao sporta, već i kao važne obrazovne i vaspitne discipline koja podstiče strateško razmišljanje, koncentraciju i takmičarski duh.

Poseban segment razgovora bio je posvećen mogućnostima organizacije šahovskih turnira u okviru predstojećih Vidovdanskih svečanosti, čime bi se dodatno obogatila programska ponuda i učvrstila pozicija Kruševca kao grada sporta, tradicije i susreta. Sagovornici su se saglasili da postoji značajan potencijal za dalji razvoj šaha u Kruševcu, uz zajedničku opredeljenost da se kroz saradnju unaprede uslovi za rad klubova, afirmišu mladi talenti i organizuju manifestacije koje okupljaju šahiste iz zemlje i inostranstva.