Nastavak Vidovdanskog programa

U okiviru manifestacije Vidovdan 2026. vikend za nama obeležio je deseti jubilarni Viteški megdan. Centralni događaj bilo je srednjvekovno venčanje. Program se nastavlja u sredu 10. juna Vidovdanskom skupštinom Društva arhitekata Kruševac u 13 sati i otvaranjem izložbe radova sa 34. Međunarodnog salona urbanizna u 14 sati u Kruševačkom pozorištu.

Organizator je Društvo arhitekata Kruševac.

Istog dana od 14 sati u Umetničkoj galeriji Prirodnjački muzej imaće izložbu Minerali trepče. Organizator ovog programa je Narodni muzej Kruševac.