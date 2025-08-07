Nenad Đurđević, rasadničar iz Velikog Šiljegovca: Sa pravim motivom sve je lakše

Dolina Rinarske reke poznata je po vrednim domaćinima, a naširoko se prepozaju po uzgoju kupne stoke i šampioni su u toj agrarnoj oblasti.Od pre dve i po decenije meštani su počeli da se bave u proizvodnjom ukrasnog i sadnom materijala. Među prvima u ovom unosnom biznisu oprabala se porodica Đurđević iz Velikog Šiljegovca, a njihov rasadnik DIZN prostire se na oko 5 i po hektara.

Naša ekipa bila je na jednoj od parcela, na kojoj su posađene eksluzivne biljke i evo razgovora koji smo zabeležili sa najmlađim članom porodice, inače studentom Poljoprivrednog fakulteta Nenadom Đurđevićem.