ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICI JELENE ANŽUJSKE, U TOKU ASFALTIRANJE DEONICE

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Jelene Anžujske u Čitluku, koju je realizovao JKP „Vodovod – Kruševac“, uspešno je završena. U okviru projekta izvršena je zamena starih, dotrajalih cevi novim polietilenskim cevima prečnika 110 mm u dužini od 550 metara, čime je obezbeđeno pouzdanije i stabilnije vodosnabdevanje. Takođe, izrađeno je 55 priključaka za domaćinstva, izgrađena nova vodovodna šahta i postavljena dva hidranta.

Na ovoj lokaciji trenutno se izvode završne aktivnosti na asfaltiranju ulice, čime se projekat privodi kraju i dodatno unapređuju uslovi za svakodnevni život i odvijanje saobraćaja u ovom delu Čitluka.

Vrednost radova iznosi oko 10 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Kruševca i JKP „Vodovod – Kruševac“.