Manifestaciju “Sport u policiji 2026” na sportskom terenu “Radomir Mićić-Miče”

Nezavisni sindikat Policije Policijske uprave u Kruševcu, organizuje manifestaciju “Sport u policiji 2026”. Reč je o projektu koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova i Sportskog saveza Srbije, u cilju unapređenja sportskih aktivnosti i promovisanju zdravih stilova života zaposlenih.

Manifestacija je pokrenuta radi jačanja kolegijalnog duha, unapređenje psihofizičke spremnosti i afirmacija sporta kao važnog segmenta profesionalnog života policijskih službenika.

Ovu sportsku manifestaciju organizuje svih 27 Policijskih uprava u Srbiji, a takmičenje se realizuje u tri nivoa: lokalni, regionalni i republički. Svečano otvaranje manifestacije u Kruševcu je sutra u 11,00 časova na sportskom terenu “Radomir Mićić-Miče”.