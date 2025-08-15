15/08/2025 - 12:17
RTK | Radio televizija Kruševac
Društvo

Градски одбор СНС  Крушевац осудио инцидент испред породичне куће министра Гашића

Autor: RTK
Градски одбор Српске напредне странке  Крушевац огласио се саопштењем у коме се каже:

“Најоштрије осуђујемо дивљање испред породичног дома нашег суграђанина и министра одбране Братислава Гашића.

Овај кукавички чин, извршен од стране појединих опозиционих неистомишљеника, није само напад на једног човека и његову породицу, већ и покушај угрожавања стабилности, мира и сигурности свих грађана Србије.

Са гнушањем одбацујемо сваку врсту политичког насиља и поручујемо да нас овакви инциденти неће застрашити нити скренути са пута борбе за јаку, безбедну и пристојну Србију.

Не дамо Крушевац, не дамо Србију!

Позивамо надлежне институције да реагују у складу са законом, а грађане да остану достојанствени и јединствени у одбрани наших вредности.

Нећемо се уплашити. Србија неће поклекнути пред мржњом и насиљем”, саопштио је Градски одбор Српске напредне странке Крушевац.