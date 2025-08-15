Градски одбор СНС  Крушевац осудио инцидент испред породичне куће министра Гашића

“Најоштрије осуђујемо дивљање испред породичног дома нашег суграђанина и министра одбране Братислава Гашића.
Овај кукавички чин, извршен од стране појединих опозиционих неистомишљеника, није само напад на једног човека и његову породицу, већ и покушај угрожавања стабилности, мира и сигурности свих грађана Србије.
Са гнушањем одбацујемо сваку врсту политичког насиља и поручујемо да нас овакви инциденти неће застрашити нити скренути са пута борбе за јаку, безбедну и пристојну Србију.
Не дамо Крушевац, не дамо Србију!
Позивамо надлежне институције да реагују у складу са законом, а грађане да остану достојанствени и јединствени у одбрани наших вредности.
Нећемо се уплашити. Србија неће поклекнути пред мржњом и насиљем”, саопштио је Градски одбор Српске напредне странке Крушевац.