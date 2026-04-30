Praznični gradski servis

Povodom predstojećeg praznika rada – 1. maja, obaveštavamo vas o izmenjenom režimu rada javnih službi i dostupnosti dežurnih servisa tokom prazničnih dana.

Dežurne službe Doma zdravlja Kruševac za Praznik rada 1. maj radiće po sledećem rasporedu:

– Služba hitne medicinske pomoći kao i služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine tokom 1, 2. i 3. maja radiće 24 časa

– ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće u petak, 1. maja, od 7 do 20 časova, u subotu i nedelju, 2. i 3. maja radiće od 8 do 18 časova

– ambulanta u Konjuhu i ambulanta u Velikim kupcima, 1. i 2. maja, radiće od 7 do 13:30 časova, nedelju neće raditi

– ambulanta u Velikom Šiljegovcu 1. maja radiće od 7 do 20 časova, 2. i 3. maja od 7 do 13:30 časova

– služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće u petak, 1. maja, od 7 do 20 časova, subotu i nedelju, 2. i 3. maja, od 8 do 18 časova.

Javno komunalno preduzeće “Vodovod Kruševac” neće raditi u petak i subotu, odnosno 1. i 2. maja. Blagajne JKP “Vodovod Kruševac” takođe neće raditi navedenih dana. Za vreme praznika organizovana su 24 časovna dežurstva, a eventualne promene na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama građani mogu prijaviti na putem besplatnog korisničkog broja telefona 0800 303 037, kao i na broj 037 415 305.

Jugoprevoz Kruševac obaveštava da za vreme Prvomajskog praznika gradski i prigradski saobraćaj, 1, 2. i 3. maja, radiće po nedeljnom redu vožnje.