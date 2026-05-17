Dom zdavlja Kruševac svečarski, ali i radno obeležio je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara.

Osvrt na ovaj značajan datum i prezentovana edukativna predavanja iznela je glavna sestra ove zdravstvne ustanove Danka Stajković uz konstataciju da trenutno u Domu zdravlja ima dovoljno medicinskog kadra da se popune sva radna mesta, a prirodni odliv sestra u penziju ili na porodiljsko odsustvo uvek lako zamene mladi i zaista spremni da rade.

Medicinskih sestara i tehničara je 271, a edukacija je na zavidnom nivou, te sve više koleginica i kolega imaju zavrđene visoke škole i fakultete.

Inače, Međunarodni dan medicinskih sestara Dom zdravlja Kruševac obeležio je edukativnim predavanjima svih deset službi koje rade u okviru sistema primarne zdravstvene zaštite.