Akcija suzbijanja komaraca počela ispred Veterinarske stanice u Kruševcu

Akcija suznijanja odraslih formi komaraca počela je ispred Veterinarske stanice u Kruševcu. Angažovano je 16 ljudi, 8 vozila i 8 mašina.

Tretmanom suzbijanja odrslih komaraca obuhvaćen je grad i sela koja pripadaju Kruševcu, ističe direktor Veterinarske stanice Dragan Džugurdić. Akcija je organozovana pod pokroviteljstvom grada Kruševca, a to je nastavak dosadašnje uspešne saradnje.

U skladu sa vremenskim uslovima, do kraja godine biće organizovana još jedna akcija suzbijanja odraslih oblika komaraca na seoskom području.

Ove godine uglavnom nije bilo problema sa komarcima, a sugrađani ipak treba da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente.