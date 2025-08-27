Hapšenje zbog pokušaja ubistva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su D. P. (1996) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 22 časa, na ulici ispred svoje kuće, hicima iz vatrenog oružja naneo teške povrede opasne po život dvadesetdevetogodišnjem muškarcu.

Povređeni muškarac zbrinut je u Kliničkom centru u Nišu, a policija je jutros pronašla i uhapsila osumnjičenog. Po nalogu tužioca, D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu, saopštila je Policjska uprava u Kruševcu.