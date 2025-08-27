Iz Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala u Kruševcu najavljuju kratke kurseve – obuke za lica na evidenciji nezaposlenih

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala u Kruševcu najavljuju kratke kurseve, odnosno obuke za lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih, istakla je PR filijale Ana Bacić.

U pitanju su obuke za neka trenutno najtraženija zanimanja i po deset lica sa evidencije nezaposlenih imaće priliku da se besplatno teorijski i praktično obučavaju za manikir, pedikir, kozmetičare, poslastičare, vodoiinstalatere i električare, a 30 lica imaće priliku da se obuče za konfekcijske šivače.

Zainteresovani se mogu prijaviti do kraja nedelje lično u filijali kod svojih savetnika ili putem sajta Nacioonalne službe za zapošljavanje.

Nakon selekcije kadidata kreće sa kratkim kursevima, a nakon njih se dobijaju setrifikati za pomenuta zanimanja.