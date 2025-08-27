Na 13. sednici Skupštine Grada Kruševca 34 tačke dnevnog reda

Sutra se održava 13. sednica Skupštine grada Kruševca.

Na ovoj sednici odbornici razmatraju niz značajnih pitanja od interesa za građane Kruševca od izveštaja i planova javnih preduzeća, preko odluka o novim projektima, do imenovanja direktora i članova školskih odbora.

Na samom početku su usvojene ostavke Aleksandra Petrovića na odbornički mandat vladajuće partije – Srpske napredne stranke, kao i Jelene Živković sa liste „Srbija protiv nasilja – Dr Branislav Bata Andrić“

Kompletan materijal za 13. sednicu možete pronaći

Televizija Kruševac direktno prenosi sednicu.