Vikend turnir u basketu 3 na 3

Na platou ispred Doma sindikata, u vikendu za nama treću godinu zaredom održan je turnir u basketu 3 na 3, u organizaciji Marka Sremčevića, Grada Kruševca i Fondacije MOCART.

Učestvovalo je 35 ekipa u pet kategorija – seniori, kadeti, kadetkinje, juniori miks i mini basket. Za senire je bio obeubeđen novčani nagradni fond i dodatne nagrade sponzora, među kojima su bili i vaučeri.

Organozator je za najbolje učesnike obezbedio i pehare i medalje a poruka ovog sportskog događaja je — manje provedenog vremenog ispred telefona i računara a više sporta i zdravog načina života.