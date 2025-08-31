I ove nedelje na ulice Kruševca izašlo nekoliko hiljada građana: Hoćemo svoj život nazad!

Preko 3.000 građana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo snažne poruke: Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!

Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput, dok je duga kolona građana prolazila centrom Kruševca preko centralnog Trga i pored Spomenika kosovskih junaka.

Građani su još jednom poručili da je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci.

Medju gradjanima je bio i Bratislav Gašić, ministar odbrane, koji je sa svojim sugradjanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izborimo za slobodan i bolji Kruševac. Kruševac bez blokada i bez nasilja!

Miran i dostojanstven skup protekao je bez incidenata.