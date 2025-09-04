Grad Kruševac raspisao javne pozive za građane i vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su pretrpeli štete od požara

Grad Kruševac raspisao je javne pozive za građane i vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su pretrpeli štete od požara u avgustu ove godine, da dođu u Gradsku upravu Kruševac i prijave štetu do 17. septembra.

Prijava štete se obavlja na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u zgradi GU Kruševac kao i u prostorijama Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije u Čupićevoj ulici broj 13 i na internet prezentaciji našeg grada.

Nakon popuinjavanja, obrasce dostaviti u kancelariji broj 31 na šalteru broj šest GU Kruševac, gde će na osnovu obrazaca stručna komisija za procenu štete od požara moći da izađe na teren i izvrši popis o nastaloj šteti.

Obrasci se mogu doneti radnim danima u vremenskom periodu od 7 časova i 30 minuta do 15 časova i 30 minuta.