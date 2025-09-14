SUPER LIGA: Radnički slavio protiv Napretka

Radnički je sa 3:0 savladao Napredak. Golove Nišlije postigli su Srećković, Pavlović i Spasić.

Radnički je poveo već u ranoj fazi meča. Posle gužve u šesnaestercu, a na asistenciju Radonjića, Srećković je dobro zahvatio loptu iskosa sa leve strane i poslao je u mrežu za – 1:0.

Nije se dugo čekalo na drugi gol domaćih. Posle poigravanja Ilića, Pavlović se stuštio ka golu Napretka, šutirao je u kontra ugao i pogodio za – 2:0.

Nastavak utakmice doneo je mnogo manje uzbuđenja, ali i potvrdu pobede domaćih. Posle prodora sa leve strane Miljana Ilića na pravom mestu bio je Spasić koji je glavom poslao loptu u mrežu ekipe iz Kruševca.

U narednom kolu Napredak će ugostiti Radnik iz Surdulice.