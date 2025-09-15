Danas je praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Srbija i Republika Srpska obeležavaju zajednički praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Datum 15. septembar je izabran jer je tog dana, 1918. godine, probijen Solunski front. Praznik se slavi od prošle godine.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen širom Srbije i Republike Srpske, a građani su pozvani da na svojim domovima istaknu zastavu. Datum 15. septembar izabran je jer je na taj dan, pre 103 godine, probijen Solunski front u Prvom svetskom ratu. Ideja o uspostavljanju zajedničkog praznika Srbije i Republike Srpske izneta je u javnost nakon sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić sa rukovodstvom Republike Srpske u avgustu 2020. godine, da bi mesec dana kasnije ona i ozvaničena.

Solunski front je probila Šumadijska divizija, u pozadini je bila Timočka divizija, a iza njih dobrovoljačka jugoslovenska divizija. Sa strane su bile dve francuske divizije. “Petnaestog septembra 1918. probijene su linije bugarsko-nemačke koje su utvrđene na planinskim visovima na severu Grčke, odnosno današnje Makedonije, na visini od 1.600 metara, sa različitim kotama” Front je bio dugačak više od 100 kilometara, a breša gde je probijen front bila je između sedam i devet kilometara.

Dan pre toga, 14. septembra, sistematskom artiljerijskom vatrom napravljena je priprema, ali front je probijen pešadijom Šumadijska divizija Druge armije je bila udarna pesnica sa Stepom Stepanovićem na čelu. Šumadinci su dobili pohvalu od vrhovnog komandanta ukupnog fronta, francuskog generala Deperea, koji je naročito cenio srpsko junaštvo.