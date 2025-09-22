EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI U KRUŠEVCU: Dan bez automobila

Svake godine od 16. do 22. septembra održava se Evropska nedelja mobilnosti – manifestacija koja favorizuje nemotorizovane vidove prevoza u gradovima u odnosu na automobilski saobraćaj.

Grad Kruševac nizom sadržaja obeližio je Nedelju mobilnosti, a danas je Svetski dan bez automobila. Mobilnost za sve slogan je Dna bez automobila, a zaposleni u gradskoj upravi Kruševac primerom su podržali ovu kampanju za podizanje svesti o održivoj urbanoj mobilnosti.

Grad Kruševac ulagao je u saobraćajnu infrastrukturu , a rezultat je bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Evropska nedelje mobilnosti ove godine uglavnom je usmerena na najmlađe sugrađane.