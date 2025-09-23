Sutra posle podne naoblačenje, uveče kiša, idućih dana temperatura u padu

Sutra pre podne, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se pretežno sunčano vreme, na severozapadu uz malu i umerenu oblačnost.

Posle podne u svim predelima uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na severu Vojvodine severoistočni.

Najniža temperatura biće od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.

Idućih sedam dana očekuje se postepeno svežije vreme, za vikend i početkom sledeće sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 16 do 20 stepeni, u košavskom području od četvrtka do nedelje uz umeren i jak jugoistolni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Tokom dana biće promenljivo oblačno, u četvrtak i petak mestimično sa kratkotrajnim padavinama koje se za vikend i početkom sledeće sedmice očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima Srbije.