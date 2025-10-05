Trajal osvojio bod u Beogradu protiv Grafičara (1:1)

U 12. kolu Prve lige Srbije, fudbaleri Grafičara i Trayala iz Kruševca odigrali su nerešeno 1:1 na pomoćnom terenu stadiona „Rajko Mitić”.

Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, domaći su poveli u 50. minutu golom Strahinje Stojanovića. Ipak, Kruševljani nisu odustajali, a izjednačenje je stiglo u 78. minutu kada je mrežu zatresao Abubakir Muydinov.

U finišu utakmice viđena je nervozna igra sa dosta prekršaja. Grafičar je meč završio sa igračem manje, jer je Branislav Marić u 83. minutu dobio žuti, a u 87. i drugi žuti karton. Pored njega, kod domaćih su opomenuti Gudelj i Lazić, dok su kod gostiju žute kartone dobili Yu, Cvetojević i Čilerdžić.

Treneri oba tima iskoristili su svoje pravo na izmene kako bi uneli svežinu, ali rezultat se do kraja nije menjao.

Ovim remijem Grafičar i Trayal nastavljaju borbu u sredini tabele, a oba tima već u narednom kolu očekuju novi izazovi u Mozzart bet Prvoj ligi Srbije.