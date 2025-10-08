Od sutra delimično zabranjene posete hospitalizovanim bolesnicima u Opštoj bolnici u Kruševcu

Od sutra delimično su zabranjene posete hospitalizovanim bolesnicima u Opštoj bolnici u Kruševcu. Zabrana poseta će i dalje važiti u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege, porodilištu i neonatologiji u izolacionim jedinicama.

Posete bolesnicima biće dozvoljene ponedeljkom i četvrtkom od 14 do 14.30 i nedeljom od 14 do 15 časova.

Prilikom posete dozvoljen je ulazak samo jedne osobe, uz obavezno nošenje zaštitne maske. U posetu mogu dolaziti deca do 10 godina, obaveštavaju iz Opšte bolnice Kruševac.