08/10/2025 - 19:10
RTK | Radio televizija Kruševac
Zdravlje

Od sutra delimično zabranjene posete hospitalizovanim bolesnicima u Opštoj bolnici u Kruševcu

Autor: RTK
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"resize":1,"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

Od sutra delimično su zabranjene posete hospitalizovanim bolesnicima u Opštoj bolnici u Kruševcu. Zabrana poseta će i dalje važiti u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege, porodilištu i neonatologiji u izolacionim jedinicama.

Posete bolesnicima biće dozvoljene ponedeljkom i četvrtkom od 14 do 14.30 i nedeljom od 14 do 15 časova.

Prilikom posete dozvoljen je ulazak samo jedne osobe, uz obavezno nošenje zaštitne maske. U posetu mogu dolaziti deca do 10 godina, obaveštavaju iz Opšte bolnice Kruševac.