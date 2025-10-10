U Velikom Šiljegovcu otvoren 3. Festival ukrasnog i sadnog materijala

U Velikom Šiljegovcu otvoren je 3. Festival ukrasnog i sadnog materijala koji traje dva dana.

Učestvuje preko 40 izlagača iz Velikog Šiljegovca, Kruševca i drugih delova Srbije.

Otvarajući Festival, zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković ocenila je da rasadničari iz Velikog Šiljegovca postaju brend grada Kruševca i Rasinskog okruga:

– Festival se polako, ali sigurno pretvara u jednu tradicionalnu manifestaciju koja širom Srbije, ali i regiona, pronosi glas Velikog Šiljegovca, grada Kruševca i našeg Rasinskog okruga. Velika je čast i zadovoljstvo na jednom mestu videti sve naše proizvođače i izlagače koji svojim vrednim radom, marljivim trudom i zalaganjem rade na proizvodnji svih ovih biljaka. Njihovi proizvodi ukrašavaju dvorišta, bašte, terase, javne površine širom zemlje i sveta, a svojim delovanjem ne samo da podstiču razvoj ekologije, već i promovišu veću brigu o prirodi.

Zamenica gradonačelnika je navela da će do kraja godine u MZ Veliki Šiljegovac biti završeni infrastrukturni radovi na platou kod Doma zdravlja, kao i u nekoliko ulica, ali i sportski teren koji predstavlja nagradu za osvojeno prvo mesto na Državnim seoskim igrama 2023. godine.

Prisutnimase obratio i Zoran Tomić, savetnik ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, koji je pozvao poljoprivredne proizvođače da unaprede svoju proizvodnju kroz saradnju sa brojnim poljoprivrednim institucijama, poput instituta u Koševima, ali i Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu koji je najmlađi državni fakultet u Srbiji:

– Dolazim iz drugog resora, i ovde ne vidim samo proizvođače, već vidim veliki broj inovatora. Ljudi koji su posvećeni svom poslu i koji u svakoj sadnici koju rade vide jedan mali eksperiment – kako da unaprede i tu proizvodnju učine efikasnijom.