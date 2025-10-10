Gradonačelnik Ivan Manojlović: Nastavićemo da radimo i gradimo naš najvoljeniji Grad – Kruševac

– Nastavićemo da radimo i gradimo naš najvoljeniji Grad – Kruševac, koji se ovih dana intenzivno priprema za obeležavanje Dana osolobođenja Grada u Prvom i Drgom svetskom ratu – 14. oktobar. Pripremljene su brojne manifestacije sa puno učesnika, a proslavi će prisustvovati državne zvanice i delegacije, predstavnici gradova pobratima. Tradicionalno se priprema Svečana akademija u Kruševačkom pozorištu, 14. oktobra, od 18 časova, u čemu učestvuje i vaša kuća, Radio Televizija Kruševac – izjavio je u emisiji “Razgovor sa povodom” Televizije Kruševac gradonačelnik Ivan Manojlović, i pozvao sve Kruševljane da učestvuju u veoma interesantnim manifestacijama, koje pripremaju sve gradske ustanove, uz podršku svih javnih preduzeća.

– Nastavićemo da radimo na razvoju i unapređenju infrastrukture, obrazovanju i zapošljavanju mladih, kako bi ostali da žive i rade u Kruševcu, a uskoro se priprema i Praznični trg, na Kosturnici, koji će kao i prošle godine – ponuditi brojne atraktivne sadržaje za decu i mlade, rekao je gradonačelnik Ivan Manojlović.