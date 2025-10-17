Izložba zdrave hrane u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Brusu

Sa ciljem podizanja svesti o značaju pravilne ishrane i prevencije gojaznosti, u O.Š. „J.J.Zmaj“ obeležen je Svetski dan zdrave hrane. Tradicionalno, u holu ove obrazovne ustanove organizovana je izložba zdrave hrane, uglavnom sačinjena od svežeg voća i povrća.

Namera nam je da se deci od najranijeg uzrasta kroz predavanja i izložbe o ovoj temi ukaže na značaj pravilne ishrane i zdravih stilova života, ističe nastavnik biologije Dalibor Jeremić. Inače u OŠ “J.J.Zmaj”, kaže Jeremić, u okviru redovnih aktivnosti tokom čitave godine realizuju slične edukativne radionice o sticanju pravilnih navika u ishrani.

Osnovci su rado uzeli učešće u ovom događaju a najvažnije je, zaključuje Dalibor Jeremić, da su u potpunosti shvatili šta znači hraniti se zdravo, kao i da principe zdrave ishrane nije teško primenjivati.