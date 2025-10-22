Zamenica gradonačelnika Snežna Radojković o puštanju u saobraćaj petlje Koševi i Jesenjoj akciji čišćenj grada

Od 15. oktobra u redovan režim saobraćaja , puštena je raskrsnica “Koševi” u sklopu Moravskog koridora, na deonici puta Kruševac -Koševi -Adrani.

Ova raskrsnica nalazi se na samom početku navedene deonice, puštena je u saobraćaj između Kruševca i Vrnjačke Banje, velikog turističkog centra. Pored kraćeg putovanja, obezbeđena je i veća protočnost i bezbednost saobraćaja u užem gradskom jezgru, istakla je zamenica gradonačelnika Snežna Radojković i pozvala sugrađane da se odazovu velikoj Jesenjoj akciji čišćenj grada u subotu 25. oktobra, u kojoj će biti angažovana sva javna preduzeća, dok Javno komunalno preduzeće Kruševac ima krovnu ulogu.

Podsećamo, građani ove subote, u okviru pomenute akcije imaju priliku da iznesu sav težak, kabasti otpad i ono što predstavlja smetnju u dvorištima, podrumima i drugim objektima u skopu domaćinstva.