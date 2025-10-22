U Gornjoj Velikoj Vrbnici održani jubilarni 30. „GLIŠIĆEVI DANI“

Već trideset godina održava se svakog oktobra, u slikovitom i drevnom župskom selu Velika Vrbnica Gornja, manifestacija pod naslovom „Glišićevi dani“, posvećena velikanu srpske proze.

Događaj je počeo okupljanjem ispred škole „Prva brazda“, gde je učiteljica Magdalena Ivljanin na prigodan i zanimljiv način govorila o manifestaciji kojom se odaje počast bogatom i značajnom stvaralaštvu začetnika srpskog književnog realizma Milovana Glišića, čoveka koji je ostavio veliki trag u Župi, gde je napisao najlepše socrealističke pripovetke „Prva brazda“ i „Tetka Desa“.

Reč dobrodošlice i pozdrava svima uputio je Duško Dunjić, direktor Osnovne škole „Aca Aleksić“.

Pomoćnik predsednice opštine Nenad Jozić otvorio je 30. „Glišićeve dane“ i istakao, između ostalog, da ova manifestacija predstavlja vrlo važan kulturni događaj u župskoj lokalnoj zajednici.

Nema čega nije bilo u ovom prelepom planinskom selu, koje živi u znaku ove kulturne svečanosti.

Centralni deo programa počeo je poljoprivrednom izložbom, specijalitetima etno kuhinje, domaće radinosti i kvalitetne domaće rakije. Posetioci i učesnici su uživali u brojnim delikatesama, koje su pripremili domaćini, vredne Vrbničanke i Vrbničani.

U seoskom Domu kulture nastupili su učenici ove škole, te glumci Pozorišta iz Trstenika s dramsko-scenskom predstavom „Glišiću u čast“, koja nikoga nije ostavila praznim ni ravnodušnim.

Program je protekao u svečanom i kulturnom raspoloženju, a svojim su ga nastupom obogatili članovi Kulturno-umetničkog društva „Župa“, koji su uz igru i pesmu predstavili bogatstvo lokalne kulture i publici ponudili nezaboravne trenutke.

Na događaju su dodeljene zahvalnice i diplome zaslužnima za održavanje „Glišićevih dana“.

Najbolja u pripremanju etno hrane bila je Vesna Petrović, drugo mesto osvojila je Daliborka Džamić, treće Olivera Petrović.

Najbolju izložbu poljoprivrednih proizvoda priredila je Bojana Petrović, drugi je bio Saša Džamić, dok je treće mesto zauzeo Dalibor Mikić.

U domaćoj radinosti S tana Miljković ubedljivo prva, Suzana Bežanović i Anica Sebić osvojile su drugo i treće mesto. Najbolju rakiju imala je Anica Sebić, drugi je bio Saša Džamić, dok je Darko Sebić osvojio treće mesto.

Tradicionalnoj svečanosti prisustvovali su Slavoljub Miljković, predsednik Opštinskog odbora SNS-a, Nenad Marković, šef kabineta predsednice opštine, Đorđe Živadinović, direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva, Darko Blažić, sekretar KPZ-a “Župa” i mnogobrojni meštani ove Mesne zajednice.

Napomenimo da je pokrovitelj događaja opština Aleksandrovac, više nego dobar organizator Kulturno – prosvetna zajednica „Župa“, uz podršku Osnovne škole „Prva brazda“ – izdvojenog odeljenja matične škole „Aca Aleksić“, Doma kulture „Milosav Buca Mirković“ i Mesne zajednice Gornja Velika Vrbnica.

Tekst i foto: Facebook / Информативна служба Дом културе Александровац