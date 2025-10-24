Opšta bolnica Kruševac organizuje u nedelju akciju besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki, žena svih starosnih dobi

U okviru oktobra – međunarodnog Мeseca borbe protiv raka dojke, Opšta bolnica Kruševac organizuje akciju besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki, žena svih starosnih dobi.

Pregledi će se obavljati u nedelju, 26. oktobra u periodu od 8 do 16 sati u Službi radiološke dijagnostike (prizemlje zgrade Dijagnostičkog centra) i Dnevnoj bolnici za hemoterapiju (zgrada Nervnog bloka).

Da bi se izbegle gužve, moguće je danas i sutra, u subotu, zakazati pregleda telefonom. Pošto je došlo do kvara na broju telefona 037/414-567, pregledi se mogu zakazivati na sledeće telefone: danas (petak) do 16 sati na telefon 060/3059-327, a sutra (subota) u periodu od 8 do 14 sati na telefon 060/1613-651.

Sve sugrađanke koje nisu zakazale pregled telefonskim putem, takođe će moći da obave pregled u nedelju u navedenom periodu, u službi radiološke dijagnostike, u prizemlju Dijagnostičkog centra.