Smotrom specijazovanih vozila Javnih komunalnog preduzeća Kruševaca idrugih javnih i privatnih preduzaća jutros u 8 sati počela je velika Jesenja akcija čišćenja grada, koja se sprovodi u 13 mesnih zajednica.

Kada se kaže velika akcija, tu podrazumevamo da pored svih naših kamiona, smećara, specijalizovanih vozila i ušešće drugih javnih i privatnih preduzeća koja raspolažu mehanizacijom grad očistimo od otpada koji se smatra kabastim, koji je težak i zauzima veliki prostor, istakle je direktorka JKP Kruševac Miona Radovanović.

Kruševac već tradicionalno ima velike akcije čišćenja grada prolećnu i jesenju, a u međuvremenu se otklanjaju divlje deponije koje i nestaju i ponovo niču,. Trudimo se da ovim akcijama utičemo na svest sugrađana, a u tome imamo i podršku relevantnih institucija, dodala je zamenica gradobačelnika Snežana Radojković

Pored radnika i mehanizacije JKP KŠ , akciji su se odazvali i Vodovod i gradska Toplana Kruševac, Tehnogradnja, Aleks gradnja, Pajić komecr, Profi gradnja, Krov prim 037, Beton stil Raca, MG invest i građevinska radnja Savić inžinjering iz Aleksandrovca.