Otvori kapije jezivih dobitaka – Gates of Halloween je stigao!

Isprobaj najnoviju igru

Zakorači u mračni svet Gates of Halloween, zastrašujuću slot avanturu sa 6×5 kolona, gde te čekaju sjajni multiplikatori i prilika za ozbiljne dobitke!

Sakupi osam ili više istih simbola bilo gde na tabli i pogledaj kako se dobici nižu jedan za drugim zahvaljujući mehanici koja donosi neograničene šanse za uspeh.

Ali, pazi!

U svakom trenutku mogu se pojaviti multiplikatori od 2x do čak 1000x, spremni da uvećaju tvoje dobitke kad se najmanje nadaš!

Prava horor-zabava počinje kada se na ekranu pojave četiri ili više scatter simbola – tada ulaziš u Free Spins rundu, gde se multiplikatori sabiraju kroz svaki spin i vode te ka zastrašujuće velikim isplatama!

Za one najhrabrije – tu je i opcija Bonus Buy, koja omogućava da odmah uskočiš u Free Spins uz ulog od 100x!

Registruj se OVDE, verifikuj svoj nalog i pridruži se horror avanturi o kojoj svi pričaju!