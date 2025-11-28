Počeo Božićni post

Šestonedeljni Božićni post kojim se vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve, kao i Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora, pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista počeo je danas.

Božićni post traje 40 dana, do Božića. Veruje se da je Božićni post uveden još u 4. veku, dok je puno trajanje od 40 dana dobio u u 12. veku.

Post ima telesni i duhovni aspekt, odnosno uzdržavanje od hrane životinjskog porekla samo je deo posta, a podjednako je važno odricanje od svake vrste grešnih i zlih misli i dela.

U toku celog Božićnog posta ne jedu se meso, beli mrs i jaja, a poslednja nedelja Božićnog posta posti se strože, bez upotrebe ribe, po mogućnosti “na vodi”.