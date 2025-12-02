02/12/2025 - 14:58
RTK | Radio televizija Kruševac
Društvo

Крушевљани Светом Литургијом прославили Светог Старца Порфирија Кавсокаливита

Autor: RTK

Крушевљани су Светом Литургијом, саборном молитвом у Саборном Храму Светог Ђорђа, са благословом и у присуству, Духовног Оца Епархије Високопреосвећеног Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, прославили Светог Старца Порфирија Кавсокаливита, великог грчког подвижника и исцелитеља, једног од омиљених Стараца 20. века. На Свету Гору одлази у 12-oj години.

Старац Порфирије je целог живота веома напорно радио, пребивао у непрестаној молитви, живео унутар Божанске благодати.

Подвизавао се на Светој Гори у Кавсокаливији. Најважнија особина старца Порфирија, током читавог његовог овоземаљског живота, било је његово крајње смирење.

Велики духовник Старац Порфирије Кавсокаливит, упокојио се у Господу 2. децембра 1991. године у Кавсокаливији. Старац Порфирије канонизован је 2013. године.