Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede i ima ključnu ulogu u proizvodnji hrane. Pored toga, ima važnu ulogu i u opstanku i razvoju sela.

U stočarstvu je najznačajnija grana govedarstvo jer obezbeđuje sirovine koje su od ogromnog značaja za ishranu stanovništva i prehrambenu industriju.

Na teritoriji Kruševca Veliki Šiljegovac je selo koje je nadaleko poznato po poljoprivredi i sa dugom tradicijom u stočarstvu. Jedna od porodica koja generacijama uzgaja goveda i mlečne krave u Velikom Šiljegovcu je porodica Brkić.