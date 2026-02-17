34 godine Kulturnog centra Kruševac

U Beloj sali Kulturnog centra Kruševac sutra, 18. februara, sa početkom u 19.30 sati, biće svečano obeležen Dan Kulturni centar Kruševac.

Tim povodom biće upriličen prigodan program u okviru kojeg će biti uručena tradicionalna nagrada „Slovo ljubve“, priznanje koje Kulturni centar dodeljuje za poseban doprinos kulturi i umetnosti.

Nakon dodele nagrade i umetničkog dela programa, publiku očekuje koncert popularne muzike u izvođenju članova vokalnog sastava Konstantin.

Organizatori pozivaju sugrađane da prisustvuju svečanosti i zajedno obeleže Dan ustanove koja decenijama predstavlja jedan od najznačajnijih nosilaca kulturnog života grada.